Anche a Villanova d'Albenga l'omaggio alle vittime della strage di Nassiriya

Nella ricorrenza del ventiduesimo anniversario della strage di Nassiriya, ieri 12 novembre 2025 il Comune di Villanova d’Albenga e l’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. di Alassio hanno voluto ricordare l’attentato terroristico che devastò la base italiana Maestrale a Nassiriya, in Iraq, il 12 novembre del 2003.

Nell’attentato morirono 28 persone, tra loro 12 Carabinieri; i feriti furono 20, di cui 15 Carabinieri. Tra le vittime che persero la vita si è voluto ricordare il Maresciallo Capo dei Carabinieri Daniele Ghione, nato a Finale Ligure l'8 luglio 1972 e deceduto quel tragico 12 novembre 2003.

Dal 10 novembre 2008, alla sua memoria è intitolata la Caserma del Comando Stazione Carabinieri di Villanova d'Albenga, dove Ghione prestò servizio dal 30 aprile 1994 al 9 febbraio 1995.

Il Maresciallo Capo Ghione fu insignito della Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari, alla memoria.

Alla sentita e partecipata cerimonia, svoltasi presso il Comando Stazione Carabinieri di Villanova d’Albenga, erano presenti il Sindaco Pietro Balestra, oltre ai Sindaci di Garlenda Alessandro Navone e di Arnasco Matteo Mirone, il Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza, il Comandante della Stazione Luogotenente Sandro Marangone, il Ten. Col. Comandante del Nucleo Elicotteri di Villanova d’Albenga Col. Francesco Ercolani, il Pres. della Ass. Naz. Carabinieri di Alassio Brig. Morro Stefano, i CC del Nucleo Cinofili di Villanova, numerose associazioni combattentistiche d’Arma — tra loro l’Ass. Comb. e Reduci sez. di Villanova d’Albenga, Ass.ni Arma Aeronautica, Alpini, Paracadutisti, Marinai — la Protezione Civile, la pubblica Ass.za Croce Bianca.

Erano presenti anche il Gen. di Brigata Francesco Patrone dell’Arma del Genio, il Gen. Franco Odello dell’E.I. e il Gen. Cesare Patrono dell’Arma Aeronautica. Oltre a numerosi Villanovesi, hanno presenziato alla toccante cerimonia una classe della Scuola Primaria di Villanova, che ha donato un mazzo di fiori alla vedova del Maresciallo Ghione dopo aver letto un toccante pensiero.

La cerimonia ha avuto inizio con l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro alla lapide in memoria di Ghione, posta sul muro adiacente all’ingresso della caserma, e la benedizione da parte del parroco don Fabio Bonifazio.

Dopo il saluto del Sindaco Balestra, è stata letta la Commemorazione delle vittime della strage di Nassiriya, concludendo con la Preghiera del Carabiniere.

In concomitanza con l’anniversario dell’attentato di Nassiriya, si è ricordata la “Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”, istituita con la Legge 12 novembre 2009.