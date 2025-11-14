Maurizio De Giovanni a Savona presenta “L’orologio di Brest”

Sabato 15 novembre alle 21, nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in piazza dei Consoli a Savona, lo scrittore Maurizio De Giovanni presenterà il suo romanzo L’orologiaio di Brest, pubblicato da Feltrinelli. L’incontro, curato dalla Libreria Ubik, vedrà la partecipazione di Renata Barberis e Margherita Sirello.

Nuovo romanzo per Maurizio de Giovanni, uno degli scrittori più amati in Italia, attualmente ai primi posti delle classifiche, autore di personaggi quali il Commissario Ricciardi, i bastardi di Pizzofalcone, Sara Morozzi, Mina Settembre diventati poi serie televisive Rai di successo.

L’inizio di una nuova storia, quindi, per l’autore del commissario Ricciardi.

L’orologiaio di Brest è una vecchia foto dimenticata, rimasta fuori dall’album di famiglia, è il ricordo rimosso che riaffiora alla coscienza, la verità celata che sconvolge le vite rimettendole in prospettiva. Maurizio de Giovanni scrive il romanzo che non aveva mai scritto, una storia che interroga il rapporto tra colpa e innocenza, memoria e oblio, ma soprattutto che indaga il più indecifrabile dei legami: quello tra padri e figli. Un’indagine nelle tenebre più fitte della notte della Repubblica, a caccia del misterioso “uomo degli ingranaggi”, l’esperto di armi ed esplosivi, militante di un’organizzazione combattente, poi primula rossa e custode di segreti inconfessabili. Il nastro si riavvolge fino al principio degli anni ottanta, sospesi tra gli ultimi fuochi della lotta armata e le prime luci di un’età che si presenta come nuova e invece è dominata dai Gattopardi di sempre.