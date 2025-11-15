Cosa c’è dietro ai mega manifesti di MOW Privé by Escort Advisor?

L'enorme manifesto con un grande microfono rosa come visual è stato avvistato per le vie di Genova con un messaggio tanto semplice quanto dirompente: "Perché il piacere non vuole il bip". Una frase che gioca con ironia sulla censura mediatica, quel "bip" che copre ciò che non si può o non si vuole dire. É lo spettacolare lancio del nuovo podcast MOW Privé by Escort Advisor, promosso da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, e prodotto da MOW Magazine. In MOW Privé by Escort Advisor non ci sono filtri, non ci sono censure, non ci sono "bip" a coprire la verità su sessualità e desidero, raccontato in modo piccante, sexy, ironico e mai volgare.

Proprio come l’ironico manifesto, che ha attirato l’attenzione dei passanti a Genova tra lo stadio, via Armando Diaz, Piazza della Vittoria, Corso Italia e Piazza Corvetto (vuoi per dimensioni o per il messaggio ammiccante), questo progetto vuole stimolare il dibattito, rompere gli schemi e portare alla luce ciò che troppo spesso resta nell'ombra, hanno dichiarato i responsabili del progetto.

MOW Privé by Escort Advisor, il podcast che rompe il silenzio

MOW Privé by Escort Advisor promette di essere molto più di un semplice podcast: è un viaggio nel territorio inesplorato del non-detto, dove mondi apparentemente distanti si incontrano per affrontare tabù in modo frizzante, ironico e sempre imprevedibile.

A guidare questo viaggio sarà Grazia Sambruna, giornalista dal tono dissacrante e dalla curiosità contagiosa, capace di creare un'empatia immediata con i suoi ospiti. Con ironia e intelligenza, Grazia si intrufola nei segreti della vita umana e professionale dei protagonisti, celebrità dello spettacolo, dell'intrattenimento ed escort, alternando momenti divertenti a confessioni intime e provocazioni che fanno notizia.

MOW Privé by Escort Advisor sarà disponibile dal 20 novembre su tutte le principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube) e sul sito ufficiale privatepodcast.com (raggiungibile cliccando QUI).