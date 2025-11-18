Vado Ligure dice "basta" alla violenza sulle donne: eventi il 21 e 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di genere, a Vado Ligure sono in programma diverse iniziative promosse dalla Sezione Anpi locale, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerose realtà associative del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 21 novembre alle ore 21, alla Casa della Memoria in piazza Corradini, dove verrà presentato il libro “Segni Invisibili” di Roberta Cospito, un’opera che affronta il tema della violenza psicologica e delle sue conseguenze.

La mobilitazione proseguirà martedì 25 novembre alle ore 15.30, con un percorso pedonale che partirà da piazza San Giovanni Battista e attraverserà le vie cittadine fino a piazza Cavour. Qui si terranno letture e interventi dedicati alle vittime di femminicidio del 2025, in memoria delle troppe donne che hanno perso la vita per mano di chi avrebbe dovuto amarle o proteggerle.

"Non si ferma la violenza contro le donne - ricordano gli organizzatori - Anche nel 2025, infatti, i femminicidi registrati in Italia continuano a presentare numeri drammatici e modalità spesso sconvolgenti"

Alla realizzazione delle iniziative partecipano, oltre all’Anpi di Vado Ligure e di Valle di Vado, il Centro Nautico Vadese, il Centro Integrato di Via Vado Vola, la Croce Rossa Comitato Vado-Quiliano, l’Istituto Omnicomprensivo di Vado Ligure, Nonunadimeno Savona, Sabazia Pallavolo Vado Ligure e l’F.C. Vado Calcio. Una rete unita per ribadire un messaggio comune e necessario.

"Ancora una volta diciamo basta: facciamo rumore!" è l’appello che accompagna l’intera iniziativa, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità, rompere il silenzio e contribuire, anche con piccoli gesti, a contrastare una violenza che continua a segnare il presente.