Eventi | 09 marzo 2026, 14:04

Altare, il 12 marzo commemorazione dei caduti nel Cimitero Militare Croci Bianche

Alle ore 10.30 la cerimonia tra onori, discorsi delle autorità e deposizione della corona d’alloro, a conclusione dei lavori di restauro del sito

Foto Tele Fulvio Altare

Giovedì 12 marzo, alle 10.30, il Cimitero Militare Croci Bianche di Altare ospiterà la cerimonia di commemorazione dei caduti e delle vittime civili, promossa dal Ministero della Difesa. L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa, sarà guidata dal generale Andrea Rispoli.

La mattinata seguirà un programma solenne: dopo l’afflusso degli ospiti e l’arrivo dei gonfaloni e dei labari delle associazioni combattentistiche, ci saranno la resa degli onori, gli interventi delle autorità e la deposizione della corona d’alloro alle 11.10, momento simbolico di omaggio ai caduti. La cerimonia si concluderà alle 11.20.

L’iniziativa si svolge a seguito dei lavori di ripristino e valorizzazione del sito commemorativo, che hanno restituito decoro e dignità al luogo della memoria.

Graziano De Valle

