Cosseria unita contro la violenza sulle donne: grande partecipazione all’evento "Mai Bandiera Bianca"

Anche Cosseria ha aderito all’iniziativa promossa da ANCI Nazionale, in collaborazione con il Consiglio dei Ministri e con le Province, per creare un evento pubblico dal titolo “Contro la violenza sulle Donne, Mai Bandiera Bianca”.

L’evento ha avuto luogo sabato sera presso il Salone Ristorante della pro loco e ha visto una numerosa partecipazione di valbormidesi e di alcuni amministratori dei comuni limitrofi.

La serata si è aperta con un intervento del sindaco Roberto Molinaro, seguito da quello della psicologa millesimese, la dott.ssa Manuela Dotta. Successivamente è intervenuta la sindaca di Osiglia, Paola Scarzella, che, come Molinaro, fa parte della neonata Commissione ANCI per le Pari Opportunità. Sono poi intervenute la rappresentante dell’associazione Mani di Fate e l’insegnante di yoga.

La serata è proseguita con la recitazione dei giovani attori Chiara Delfino e Filippo Bazzano, apprezzati dal pubblico per la loro interpretazione, tratta da un dialogo dell’attrice Paola Cortellesi. L’esibizione ha incantato i presenti e al termine dello spettacolo è stata accolta da una meritata standing ovation.

Dal testo valbormidese “La Cauzagna” sono stati interpretati alcuni passaggi dalle insegnanti Annamaria Brancaleone e Graziana Pastorino, dalla giovane Martina Di Tullio e da Giovanni Bortolotti.

L’evento è stato completato con la musica e il canto: Svetlana al violino, il coro di Cengio “Generazione di Fenomeni”, diretto dalla maestra Nadia Steffenino, e, in chiusura, la sezione femminile del Coro Claudio Monteverdi di Cosseria, diretta dal maestro Giuseppe Tardito. Al termine della serata la Pro Loco ha offerto un rinfresco a tutte le persone presenti.

"Durante la serata sono state raccolte offerte per un importo di 600 euro, che saranno devolute al Centro Antiviolenza Telefono Donna di Savona. Ringrazio per il supporto l’associazione Granatieri di Sardegna, il Gruppo Comunale di Protezione Civile e l’Amministrazione Comunale di Cosseria che, insieme alle associazioni del territorio, hanno reso possibile questo evento dedicato alle donne", commenta Molinaro.