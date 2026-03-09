Miss Blumare 2026: ad Alassio riparte il “Miss Summer Tour” con la prima selezione regionale

Riparte dalla Liguria il Miss Summer Tour di Miss Blumare 2026, il concorso che unisce il mondo della moda e della bellezza all’esperienza esclusiva di una crociera MSC. La prima tappa di selezione regionale si terrà domenica 15 marzo presso l’Hotel Toscana, in via Flavio Gioia 4 ad Alassio.

Giunto alla diciottesima edizione, Miss Blumare nasce dall’idea originale di collegare il fascino dei concorsi di bellezza con l’emozione di una vacanza in mare. Le concorrenti che conquisteranno le fasce durante le varie selezioni accederanno alle finali regionali, con la possibilità di partecipare alla finale nazionale a bordo della nave MSC Magnifica, in programma dal 3 all’8 novembre 2026.

Per le regioni Liguria, Toscana e Lombardia, il concorso è curato dall’agenzia Arte&Moda, diretta da Maurizio Tonini, mentre il coordinamento organizzativo per la Liguria è affidato a Massimo Enrico, con la collaborazione dello storico staff di Miss Albenga Summer.

Proprio con Miss Albenga Summer è previsto un importante collegamento: una delle finali regionali del Ponente ligure sarà infatti abbinata allo storico concorso che si svolgerà martedì 11 agosto 2026 in piazza De André ad Albenga. L’evento festeggerà la sua quindicesima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel territorio.

La tappa di Alassio prenderà il via alle ore 20.00 con una cena a buffet, seguita alle ore 21.00 dall’inizio della sfilata delle concorrenti.

A presentare la serata sarà Francesca Bianco, mentre il service musicale e DJ set sarà curato da Ray Fiore. Durante l’evento sono previsti anche momenti musicali con le ospiti canore Debora Colombo e Roberta Boscolo.

In passerella sfileranno inoltre alcune proposte moda del territorio, con i negozi: Roba da Matti di Albenga; All’Eleganza Sposa di Albenga.

A immortalare i momenti più significativi della serata saranno i fotografi ufficiali Ilario Navone e Mauro Caruso.