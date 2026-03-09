Varazze, un pomeriggio informativo sull’Alzheimer: servizi e aiuto per le famiglie

L’associazione Alzheimer Varazze "Natale Scaringi" ODV, vi invita a un pomeriggio informativo aperto a tutta la cittadinanza, in programma domenica 15 marzo, con inizio alle ore 16:00, presso il ristorante Pizzeria Kursaal Margherita di Varazze, per conoscere i servizi e le risorse presenti sul territorio a sostegno delle persone con Alzheimer e delle loro famiglie.

Un’occasione importante per informarsi, confrontarsi e sentirsi parte di una rete che sostiene e accompagna.

Inoltre, segnaliamo che l'associazione Alzheimer Varazze "Natale Scaringi", sabato 28 febbraio 2026 ha preso parte al congresso regionale dell'associazione Italiana di Psicogeriatria, svoltosi presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

"È stata un'importante occasione di confronto e di rete con le altre realtà associative liguri, - hanno dichiarato i responsabili dell’Alzheimer Varazze - durante la quale abbiamo avuto modo di presentarci, condividere la nostra esperienza e riflettere insieme sul valore del lavoro territoriale a supporto delle persone con demenza e delle loro famiglie. Incontri come questo rafforzano il dialogo tra professionisti, associazioni e servizi, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione sia possibile costruire risposte di cura sempre più efficaci, umane e vicine ai bisogni delle persone. Non siete soli".