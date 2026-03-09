"I sabati della cultura impopolare" di Unitre Loano: il 14 marzo incontro sulle antiche carte dell'archvio diocesano

Prosegue la rassegna “I sabati della cultura impopolare” promossi da Unitre Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.
Ogni sabato alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terranno tanti incontri dedicati “a chi riesce a sopravvivere senza il web, le chat e il cellulare un pomeriggio alla settimana”.
La seconda rassegna è dedicata alla scrittura. Sabato 14 marzo Alma Oleari presenterà “L’archivio svelato. Le antiche carte dell’archivio storico diocesano raccontano le nostre radici”.
Il programma proseguirà secondo il seguente calendario: sabato 21 marzo Francesca Porro parlerà di “Memoria di pietra. L’evoluzione della scrittura tra età romana e medievale nelle iscrizioni di Albenga”, sabato 28 marzo Mauro Letterio Mauro e Donatella Restani interverranno su “Musica, oralità e scrittura nel mondo antico”.
Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e aperti a tutti.
Per informazioni contattare il numero 375.54.45.818 o visitare la pagina Facebook Unitre Loano o il sito www.unitreloano.it.