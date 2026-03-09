"I sabati della cultura impopolare" di Unitre Loano: il 14 marzo incontro sulle antiche carte dell'archvio diocesano

Prosegue la rassegna “I sabati della cultura impopolare” promossi da Unitre Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Ogni sabato alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terranno tanti incontri dedicati “a chi riesce a sopravvivere senza il web, le chat e il cellulare un pomeriggio alla settimana”.

La seconda rassegna è dedicata alla scrittura. Sabato 14 marzo Alma Oleari presenterà “L’archivio svelato. Le antiche carte dell’archivio storico diocesano raccontano le nostre radici”.

Il programma proseguirà secondo il seguente calendario: sabato 21 marzo Francesca Porro parlerà di “Memoria di pietra. L’evoluzione della scrittura tra età romana e medievale nelle iscrizioni di Albenga”, sabato 28 marzo Mauro Letterio Mauro e Donatella Restani interverranno su “Musica, oralità e scrittura nel mondo antico”.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e aperti a tutti.

Per informazioni contattare il numero 375.54.45.818 o visitare la pagina Facebook Unitre Loano o il sito www.unitreloano.it.