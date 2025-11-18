 / Loanese

Loanese | 18 novembre 2025, 15:27

Loano, "Lezioni odierne di un antico maestro": il pensiero di Don Milani in analisi a Palazzo Doria

Anpi e Aned promuovono l'incontro sul ruolo della scuola secondo la visione del prete

Si intitola “Lezioni odierne di un antico maestro: Don Milani e la nostra comunità”, la conferenza che si terrà sabato 22 novembre, dalle 9 alle 12.30, nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano. 

Una mattinata dove si susseguiranno diversi interventi: Luigi Vassallo, già dirigente scolastico del liceo Issel di Finale Ligure, parlerà di “Impianto pedagogico di Don Milani e Democrazia del Sapere”; Ivana Mandraccia, già dirigente scolastica dell'istituto Falcone di Loano, parlerà della “Scuola degli svantaggiati, dispersione scolastica e povertà educativa”. 

A seguire, Giuseppina Manno, dirigente dell'istituto comprensivo di Pietra Ligure, Daniele Scarampi, dirigente del Polo Scolastico Finalese, Mosè Laurenzano, dirigente dell'istituto Falcone di Loano, e Andre Rossato, dirigente dell'istituto comprensivo Val Varatella, cercheranno di rispondere alla domanda “E' possibile seguire Don Milani nella scuola di oggi”. 

Infine, Martino Marinoni porterà la “Testimonianza di un'esperienza degli anni '80 nell'oratorio di Pioltello”. 

L'incontro è stato promosso dalla sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano e dalla sezione di Savona e Imperia dell'Aned con il patrocino del Comune di Loano.

Redazione

