Boissano si Illumina: il 7 dicembre mercatini di Natale 2025 tra tradizione e magia

Domenica 7 dicembre, si apre il periodo degli eventi natalizi a Boissano con i tradizionali mercatini. Piazza Govi e le vie centrali del paese si trasformano in un pittoresco villaggio di luci e profumi, popolato da artigiani, hobbisti e produttori locali, con sottofondo di musica natalizia che accompagnerà i visitatori nel loro tour alla scoperta delle meraviglie del Natale.

L’edizione 2025 ripropone tutti quegli elementi che, negli anni, sono diventati simbolo di questo magico appuntamento natalizio. All’interno del Villaggio di Babbo Natale, la casa completamente addobbata ospiterà il famoso Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini che potranno imbucare la letterina dei loro desideri e scattare una fotografia insieme a lui. Ai piccoli visitatori verranno regalate caramelle e cioccolatini, mentre all’esterno della casetta alcuni Elfi saranno a disposizione per aiutarli a scrivere la loro letterina.

Non mancherà l’area Street Food, ideale per una colazione, un pranzo o una merenda immersi nella magia del Natale. I bambini potranno divertirsi con esibizioni di Kung Fu, il battesimo della sella, laboratori e attività di animazione a tema natalizio, mentre nell’area giochi gonfiabili gratuiti garantiranno sorrisi e allegria.

Il bosco incantato aggiungerà un tocco di magia e mistero all’evento, e la giornata culminerà con lo spettacolo dell’accensione dell’albero, accompagnato dalla compagnia teatrale “Nati da un Sogno” e da tanta musica. Come da tradizione, verso metà pomeriggio i visitatori potranno gustare la cioccolata calda, il panettone e il vin brulè offerti da alcuni volontari, chiudendo così una giornata all’insegna della gioia e dello spirito natalizio.

La giornata si concluderà con un festoso DJ set (dalle ore 17 alle 19), richiamo contemporaneo che si integra armoniosamente con l’anima tradizionale dell’evento, mentre verrà offerto vin brulè ai visitatori. La manifestazione è organizzata dal Comune di Boissano in collaborazione con l’Associazione Protezione Civile /AIB Boissano ODV e con il contributo di Regione Liguria e del Ministero del Turismo.

“Il Mercatino di Natale è ormai una tradizione irrinunciabile per la nostra comunità e un’occasione speciale per riscoprire il valore dello stare insieme - commenta il sindaco Paola Devincenzi - Ogni anno Boissano si riempie di luci, colori e sorrisi, trasformandosi in un luogo capace di far rivivere la magia del Natale a grandi e piccini. Questa edizione, arricchita da tante attività rivolte alle famiglie e ai bambini, conferma il forte legame tra la nostra identità e le tradizioni che ci accompagnano da generazioni. Ringrazio tutti i volontari, le associazioni e i cittadini che con impegno e passione rendono possibile questa giornata così attesa. È grazie a loro se Boissano può offrire un evento che unisce, emoziona e valorizza il nostro territorio".

"Anche quest’anno la Protezione civile/AIB Boissano ODV è orgogliosa di collaborare alla realizzazione del Mercatino di Natale, un evento che rappresenta non solo un momento di festa, ma anche una concreta dimostrazione di comunità e solidarietà.” Aggiunge il Presidente dell’Associazione Protezione Civile ODV, Simone Isnardi “Il nostro gruppo di volontari lavora con dedizione per garantire sicurezza, accoglienza e il buon svolgimento di tutte le attività, contribuendo a creare un’atmosfera serena e gioiosa per famiglie, bambini e visitatori. Partecipare a questa iniziativa significa ribadire l’importanza del volontariato come motore della vita sociale del paese. Siamo felici di mettere le nostre energie al servizio di un appuntamento che, ogni anno, dona emozioni e riunisce la nostra comunità".