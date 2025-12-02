In biblioteca a Loano la presentazione di "Insolito Natale", antologia di racconti e poesie a scopo benefico

Domenica 7 dicembre alle 16.30 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano si terrà la presentazione del libro “Insolito Natale”, antologia di racconti e poesie inediti edito da Delfino Moro e curata da Sandra Berriolo.

La raccolta comprende contributi di 30 autori: alcuni sono già affermati in campo narrativo, con diverse pubblicazioni nel curriculum; altri sono saggisti e hanno voluto provare il brivido della fantasia; altri ancora sono al loro decollo narrativo, compresa la curatrice Sandra Berriolo. Nel libro ci sono ricordi di famiglia, delitti, fantasy, poesia, ironia, surreale, teatrale, favolistico. Insomma, un bel miscuglio variegato con racconti per tutti i gusti: per questo è intitolato “Insolito Natale”, come si è voluto rappresentare già dalla copertina grazie ad una fotografia di Rita Baio, pluripremiata fotografa ingauna che è anche autrice delle foto interne.

L’ideatrice e curatrice Sandra Berriolo spiega: “Ho pensato di creare un libro non solo mio e che desse un messaggio natalizio, comprendendo un fine benefico. Con Diego Delfino delle Edizioni del Delfino Moro abbiamo infatti deciso di destinare parte del ricavato per l’acquisto di attrezzatura didattica per i ragazzi con bisogni particolari del liceo 'Giordano Bruno' di Albenga. Perciò quando regalerete questo libro contribuirete a facilitare lo studio e l’apprendimento di qualcuno volenteroso ma in difficoltà. Questa è una cosa semplice ma fatta col cuore”.

Introduzione a cura di Monica Caccia. Accompagnamento musicale a cura della pianista Paola Arecco. Saranno presenti l'editore Diego Delfino ed alcuni degli autori inseriti nella raccolta.

La presentazione è stata promossa dal Mondadori Bookstore di Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.