A Loano il 6° congresso interdisciplinare su cuore e cervello: eccellenza nella gestione multidisciplinare delle patologie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari e le loro complicanze rappresentano una rilevante causa di mortalità. Spesso nella stessa persona possono coesistere più patologie dell'apparato cardiovascolare, poiché condividono gli stessi fattori di rischio. In altri casi una patologia può essere la diretta conseguenza di un'altra, creando complessi intrecci tra cuore e cervello che richiedono approcci integrati e multidisciplinari.

Per approfondire queste interconnessioni si svolge il 6 dicembre la 6ª edizione del congresso interdisciplinare "Heart & Brain Disease". L'incontro è organizzato dalla Cardiologia del Ponente di Asl2, sotto la direzione scientifica della Dott.ssa Nicolino e del Dott. Shahram Moshiri.

L'obiettivo è migliorare la gestione multidisciplinare di queste malattie, valorizzando al massimo le risorse diagnostiche disponibili e le possibilità terapeutiche nell'interesse diretto dei pazienti.

Tra le tematiche trattate l'aterosclerosi, patologia infiammatoria che interessa l'intero organismo; per questo motivo le persone che hanno avuto un attacco ischemico transitorio o un ictus possono aver sofferto in precedenza anche di infarto del miocardio, oppure presentare alterazioni delle arterie carotidi anche in assenza di sintomi evidenti. Ampio spazio sarà dedicato alle condizioni cardiache all'origine di eventi cardioembolici, ossia causati da emboli che partono dal cuore e raggiungono altri organi, in particolare il cervello. Tra queste la fibrillazione atriale con formazione di trombi, la presenza di coaguli all'interno del cuore in caso di cardiopatia ischemica, alcune placche aterosclerotiche dell'aorta e la pervietà del forame ovale.

Il congresso prevede inoltre approfondimenti specifici sui temi "Heart & Lung" e "Heart & Kidney", dedicati rispettivamente alle relazioni tra cuore e apparato respiratorio e tra cuore e rene, ambiti di crescente rilevanza clinica.

Al congresso intervengono rappresentanti di numerose discipline: Neurologia, Neuroradiologia, Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Medicina Interna e Medicina d'Urgenza. Centrale è il coinvolgimento dei medici di medicina generale, insieme a tutte le Cardiologie della Liguria, all'Università di Genova e a importanti realtà di rilievo nazionale e internazionale, come l'Humanitas di Milano e il Policlinico-Università di Milano.