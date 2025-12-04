Attiva a Loano la nuova webcam della baita del Monte Carmo

E' entrata in funzione oggi, giovedì 4 dicembre, la nuova webcam della baita del Monte Carmo gestita dall'associazione “Amici del Carmo”.

La telecamera è a tutti gli effetti “la più alta della provincia di Savona” trovandosi proprio sul rilievo più elevato del nostro territorio.

L'apparato, allestito a cura di Rocket Way, offre una splendida vista del comprensorio del Carmo (che si estende, oltre che a Loano, anche a Pietra Ligure e Giustenice) e di una porzione di costa. Nelle giornate di tempo particolarmente bello, poi, è possibile ammirare anche il profilo della Corsica.