Curiosità | 04 dicembre 2025, 16:23

Attiva a Loano la nuova webcam della baita del Monte Carmo

La telecamera, gestita dall'associazione “Amici del Carmo”, è “la più alta della provincia di Savona”

E' entrata in funzione oggi, giovedì 4 dicembre, la nuova webcam della baita del Monte Carmo gestita dall'associazione “Amici del Carmo”. 

La telecamera è a tutti gli effetti “la più alta della provincia di Savona” trovandosi proprio sul rilievo più elevato del nostro territorio. 

L'apparato, allestito a cura di Rocket Way, offre una splendida vista del comprensorio del Carmo (che si estende, oltre che a Loano, anche a Pietra Ligure e Giustenice) e di una porzione di costa. Nelle giornate di tempo particolarmente bello, poi, è possibile ammirare anche il profilo della Corsica.

L'esordio della nuova webcam non poteva essere più fortunato: il suo punto di vista unico, infatti, offre un panorama prettamente natalizio, con la cima del Carmo ricoperta di neve.

La webcam non è l'unica novità che l'associazione ha in serbo: a breve, infatti, grazie alla collaborazione con alcuni esperti ed altre realtà verrà installato un nuovo importantissimo apparato. Maggiori dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.

Per “dare un'occhiata” è sufficiente collegarsi al sito web degli “Amici del Carmo” a questo indirizzo: https://amicidelcarmo.it/webmeteo/.

