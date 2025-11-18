Invernizzi (FdI): "Orientamenti compie trent’anni e si conferma un punto di riferimento per gli studenti e il loro futuro scolastico"

“Offrire ai ragazzi un’occasione unica per conoscere percorsi diversi, dalle competenze umanistiche alle discipline scientifiche fino ai mestieri artigiani, che rappresentano una ricchezza del nostro territorio”.

Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di FdI in occasione dell’inaugurazione di Orientamenti, l’iniziativa che segna la maturità di un sistema ormai integrato nell’offerta formativa regionale. L'apertura del Festival "Orientamenti" è la celebrazione di un sistema di formazione e indirizzamento ormai maturo e riconosciuto a livello nazionale.

“L'obiettivo primario di 'Orientamenti' – prosegue Invernizzi - è chiaro: offrire ai ragazzi una occasione unica per conoscere percorsi diversi". La ricchezza dell'offerta spazia a 360 gradi. Invernizzi chiarisce anche la filosofia alla base dell'iniziativa, che non è mai prescrittiva: "Non diciamo ai giovani cosa scegliere – spiega - ma offriamo loro e alle loro famiglie strumenti, esperienze e informazioni per individuare il percorso più adatto alle proprie attitudini".

"L'evento, quindi, agisce come una bussola, fornendo dati e opportunità affinché la scelta del futuro sia informata e consapevole. Un elemento di grande orgoglio per la Regione è la gestione efficace delle risorse. L’assessore alla programmazione, Marco Scajola, sottolinea come grazie al Fondo Sociale Europeo (FSE), la Liguria è riuscita a investire in modo mirato ed efficace nell'orientamento e, grazie all’Assessore Simona Ferro, nella formazione. Tale approccio virtuoso non è passato inosservato alla Commissione europea, che ha riconosciuto la Liguria come una delle regioni più efficienti nell'utilizzo dei fondi comunitari destinati a questo settore strategico nella formazione dei giovani", conclude.