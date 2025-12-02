Fentanyl, approvato ni Regione l'odg del consigliere Arboscello per una "campagna informativa capillare sui suoi effetti"

“Accolgo molto positivamente il parere favorevole della Giunta e di tutta l’aula al mio ordine del giorno che chiede di avviare una campagna informativa capillare, soprattutto verso i giovani, sugli effetti nocivi del Fentanyl e alle conseguenze del suo utilizzo illegale, sia occasionale sia continuativo”.

C'è soddisfazione nelle parole del consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Arboscello, dopo l’approvazione all’unanimità del suo Odg sul Fentanyl e la richiesta di una capillare campagna informativa di prevenzione.

“Un tema che mi sta molto a cuore perché è sempre più crescente, anche sul nostro territorio l’abuso di questa sostanza come di altre droghe derivate”, spiega il consigliere dem, aggiungendo la convinzione che “all’azione repressiva” vada affiancata “una campagna informativa sui rischi che queste sostanze possono portare, compresa la morte”.

“È necessario prendere provvedimenti a 360 gradi per arginare questo fenomeno che sta già diventando una piaga sociale e fare prevenzione”, chiosa Arboscello.