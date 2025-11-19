Riforma della sanità, Arboscello (Pd): “No a qualsiasi contingentamento dei tempi per la discussione”

“Non accettiamo e non accetteremo nessun contingentamento della discussione né sul bilancio né sulla riforma della sanità. Eravamo stati chiari fin da subito in ufficio di presidenza integrato evidenziando tutte le problematiche dell’affrontare in pochi giorni una discussione così complessa, a cavallo di una discussione di bilancio regionale. In quella sede, a fronte delle nostre osservazioni, era stata assicurata la massima disponibilità ad agevolare le necessarie discussioni e confronti all’interno delle commissioni. Quindi oggi, un’ipotesi di compressione dei tempi, è irricevibile. Devono essere consapevoli che per presentare e approfondire un argomento così delicato com’è la sanità, che tocca da vicino il benessere e la salute dei cittadini liguri, non si può accelerare, ma seve approfondire e garantire tutto il tempo necessario in commissione e sui territori per audire i soggetti coinvolti e presentare eventuali osservazioni”.

Così il vice presidente del consiglio regionale Roberto Arboscello in merito all’ipotesi di un contingentamento della discussione sulla riforma della sanità in commissione.