Festa dell'Albero: a Borghetto S. Spirito l'evento organizzato dall'Istituto Comprensivo Val Varatella

Anche quest'anno Borghetto Santo Spirito ha celebrato la Festa dell'Albero organizzata dall'Istituto Comprensivo Val Varatella.

La cerimonia ha visto la messa a dimora, presso le aree verdi dell'edificio scolastico di Via Trilussa, di un nuovo esemplare di Liriodendron tulipifera (noto come "albero dei tulipani") donato dai Vivai Michelini di Borghetto.

L'evento è stato l'occasione per ricordare l'importanza cruciale degli alberi, veri e propri "eroi silenziosi dei giorni nostri", e i loro innumerevoli benefici per la comunità e l'ambiente: dal favorire la biodiversità alla fondamentale azione di riduzione delle isole di calore in ambito urbano.

"Con questo gesto simbolico - ha dichiarato l'Amministrazione - intendiamo sensibilizzare le giovani generazioni di oggi che saranno i cittadini consapevoli di domani, sull'importanza della cura del verde e della sostenibilità ambientale".

In rappresentanza dell'amministrazione comunale, ha presenziato alla celebrazione il Consigliere Delegato al Verde Pubblico, Paolo Erre.