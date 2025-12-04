Savona, il mercato del lunedì sarà presente l'8 dicembre: deroga del Comune per lo svolgimento

Il mercato del lunedì di Savona verrà effettuato l'8 dicembre nonostante la festa dell'Immacolata Concezione.
Questa la decisione del Comune dopo che che erano state inviate da parte delle associazioni di categorie FIVA Confcommercio, ANVA, AVAL le richieste di svolgimento, in via straordinaria, per recupera il mancato svolgimento del mercato lo scorso 22 settembre per via dell'allerta meteo.
L'articolo 3 del regolamento “Disciplina del canone Unico di concessione per l'occupazione di aree pubbliche destinate a Mercati” dispone che nelle giornate festive e, in caso di concomitanza con fiere istituzionali ricadenti nelle medesime vie, il mercato settimanale non avrà svolgimento ma Giunta comunale può comunque deliberare il recupero delle date.
Per questo è stata disposta la deroga.