Un anno dalla scomparsa di Renato Zunino, il Pd di Savona: "Il suo ricordo è ancora vivo, come è vivo il suo esempio"

"Un anno fa ci lasciava Renato Zunino. Ancora oggi facciamo fatica a trovare le parole giuste per ricordare quello che per tanti di noi è stato innanzitutto un amico, prima che un compagno di partito. A un anno di distanza sentiamo la sua mancanza tanto al nostro interno quanto nel dibattito pubblico del savonese, del quale è stato uno dei protagonisti per decenni come sindaco di Celle, come consigliere provinciale, come dirigente di partito e negli ultimi anni come presidente provinciale dell'Anpi".

Così la segreteria provinciale del Partito Democratico di Savona.

"Il suo ricordo è ancora vivo in noi, come è vivo il suo esempio di una vita dedicata all'impegno civile nelle sue varie forme, politica, amministrativa, associativa, restando sempre fedele ai propri ideali. Da questo punto di vista, Renato è ancora con noi e non ci ha mai lasciati", concludono dalla segreteria dem savonese.