Albisola per Albisola: eletto il direttivo della nuova associazione nata da un’idea di Fabio Fazio

Una nuova associazione culturale nata per guardare al futuro unendo in maniera definitiva le due Albisole in nome del proprio patrimonio artistico: è con questa premessa che ha preso vita "Albisola per Albisola", un progetto scaturito da un'idea di Fabio Fazio che, dopo l’inaugurazione avvenuta in estate, lo scorso weekend (domenica 23 dicembre per l’esattezza) ha mosso i primi passi ufficiali.

Ieri (3 dicembre), presso il Circolo degli Artisti ubicato presso Pozzo Garitta (ad Albissola Marina), l’associazione si è definitivamente svelata presentandosi ai giornalisti presenti in occasione della conferenza stampa organizzata appositamente per rivelare le finalità per cui è scaturita l’iniziativa.

Albisola per Albisola nasce come un atto d’amore verso i borghi di Albissola Marina e Albisola Superiore, dalla volontà di unire energie, competenze e sensibilità per essere concretamente utili al nostro territorio, custode di una storia artistica unica e di una tradizione ceramica che ha saputo innovare e ispirare generazioni.

L’associazione, apolitica e senza scopo di lucro, ha finalità esclusivamente culturali e si impegna a promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, letterario e ceramico delle Albisole, raccontandone l’eredità e contribuendo alla costruzione del suo futuro.

Albisola per Albisola può finanziare restauri, mostre, sostenere nuove produzioni culturali, acquistare opere d’arte destinate alla pubblica fruizione e collaborare con enti, istituzioni e associazioni locali, nazionali e internazionali, favorendo sinergie e scambi.

L’obiettivo dei soci (e di conseguenza del direttivo) è quello di selezionare e realizzare poche iniziative, ma di alta qualità, capaci di raccontare il valore di un territorio che è già un museo a cielo aperto e che merita nuove occasioni di crescita.

In tal senso la partecipazione dei cittadini è e sarà fondamentale: ogni adesione rafforza infatti la possibilità di far nascere progetti significativi, attrarre risorse ed entrare nel Terzo Settore, passo essenziale per ampliare le opportunità, accedere al 5x1000 e costruire un percorso stabile e condiviso per il bene delle Albisole.

Il logo dell’associazione, realizzato da Giulia Delmonte, è ispirato all’iconica calligrafia di Milena Milani. Le due gocce alludono ai due Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, evocati nei toni del sole e del mare.

Domenica 23 novembre, in occasione della prima assemblea dei soci, è stato presentato il direttivo di Albisola per Albisola (eletto dai soci fondatori), così composto:

Presidente: Danila Spirito

Vicepresidente: Marco Roselli

Tesoriere: Dario Navone

Consigliere: Stefania Vero

Consigliere: Gabriele Cordì

Inoltre sono state individuate delle figure che si occuperanno della curatela delle pagine social e del sito web dell’associazione, canali di comunicazione ritenuti fondamentali per la divulgazione delle attività che verranno organizzate da Albisola per Albisola.

In occasione della conferenza stampa celebratasi nella giornata di ieri sono intervenuti anche Gianluca Nasuti e Luca Ottonello, rispettivamente primo cittadino di Albissola Marina e vicesindaco di Albisola Superiore i quali hanno concluso il momento dei saluti istituzionali scandendo un obiettivo: “Speriamo che l’associazione possa raggiungere quota 200 iscritti entro il 31 dicembre di quest’anno, sarebbe un risultato straordinario che andrebbe a rafforzare ulteriomente l’azione di Albisola per Albisola”.

Per associarsi ad “Albisola per Albisola” è possibile inviare una mail a albisolaxalbisola@gmail.com indicando cognome, nome, numero di cellulare e indirizzo e-mail, allegando la ricevuta del versamento all’IBAN IT36Z0875349271000001600582: 20 euro per diventare Socio Ordinario; importo superiore a 20 euro per diventare Socio Sostenitore.

Sostenere “Albisola per Albisola” significa aiutare a far crescere nuovi progetti culturali e iniziative per il territorio. Le donazioni sono detraibili e presto sarà possibile contribuire anche con il 5x1000, un gesto semplice che può fare una grande differenza. Ogni contributo è un modo concreto per costruire insieme il futuro delle Albisole.

Per maggiori informazioni à Sito: albisolaperalbisola.it

Riferimenti social: @AlbisolaxAlbisola (Facebook) e @albisolaxalbisola (Instagram)