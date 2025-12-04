Savona, il 5 dicembre in Questura l'assemblea sindacale del S.I.A.P.

Nella giornata di domani, venerdì 5 dicembre, dalle ore 11 alle ore 13, presso la sala riunioni della Questura di Savona, si svolgerà un'assemblea sindacale del S.I.A.P. volta a discutere principalmente delle problematiche afferenti la carenza di personale della Polizia di Stato e del mancato stanziamento di risorse economiche nella legge finanziaria per il comparto sicurezza.
Inoltre verrà effettuata una raccolta firme per far si che vengano stanziate dal governo le risorse per la specificità e per la previdenza dedicata.
Interverranno per l'occasione il Segreterio Nazionale Roberto Traverso e il Segretario Regionale Alessandro Dondero.