Celle, corrosione dei ferri sulla passeggiata ai Piani: intervento di ripristino del Comune

Il Comune di Celle interviene per sistemare una parte della passeggiata ai Piani.

Parte del lungomare nei pressi dei bagni Lido, risalente agli anni 50, è infatti realizzata su soletta poggiante a sbalzo e l’impermeabilizzazione della passeggiata è attualmente in più punti ammalorata e lascia filtrare l’acqua sulla struttura della soletta, creando in più punti corrosioni dei ferri.

Per questo con lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione viaria, l'amministrazione ha deciso di procedere ad un urgente intervento risanativo.

"Nel 2017 sono state effettuate le prove di carico sulla passeggiata e non era stato rilevato nessun problema di stabilità - ha spiegato il Sindaco Marco Beltrame chiedendo la collaborazione dei cittadini - Prima di creare allarmismi sui social bisogna contattare le autorità".

E' stato quindi affidato l’ incarico professionale per la redazione di una perizia e la successiva direzione dei lavori per gli interventi di ripristino.