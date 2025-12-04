 / Attualità

Attualità | 04 dicembre 2025, 18:28

Allerta gialla per valanghe fino al 5 dicembre sulle Alpi liguri Sud

Scarsa la stabilità del manto nevoso al di sopra dei 1800 metri

Regione Liguria informa che nella serata di oggi, giovedì 4 dicembre, e nella giornata di domani, venerdì 5 dicembre, è stata emanata da Arpal un’allerta valanghe gialla per il settore Alpi Liguri Sud. L’allerta, che non prevede dettaglio orario, vale per l’intero settore Alpi e Appennino Ligure.

Il 'Bollettino Neve e Valanghe' è a cura del Centro Settore Meteomont dei Carabinieri Forestali Liguria e indica che al di sopra dei 1.800 metri la stabilità del manto nevoso è scarsa su alcuni punti di tutte le esposizioni, con possibili valanghe di dimensioni medie. Al di sotto dei 1.800 metri, la stabilità è invece discreta su pochi punti, con la possibilità di valanghe di piccole dimensioni. L’allerta è stata emessa in base all’automatismo concordato tra gli enti competenti, tra cui Arpal, sulla base dei livelli di pericolo indicati dal Servizio Meteomont.

Aggiornamenti sul sito di Regione Liguria

Redazione

