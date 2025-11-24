Pioggia di finanziamenti per Carcare: dalla centrale a biomassa alle luminarie, la biblioteca e un nuovo autocarro

Pioggia di finanziamenti per il Comune di Carcare, che nell’ultimo mese ha messo a segno una serie di risultati significativi. Dopo il contributo a fondo perduto da 180 mila euro per la centrale a biomassa, i 7.370 euro destinati alle luminarie natalizie e i 12.669 euro per l’acquisto di nuovi volumi per la biblioteca, arriva un’ulteriore assegnazione.
Si tratta di un finanziamento regionale da 28 mila euro, sempre a fondo perduto, che permetterà l’acquisto di un autocarro Piaggio Commercial Porter NP6 con pianale ribaltabile, destinato alle attività operative del personale comunale.
"Un percorso, sottolinea l’amministrazione, che testimonia l’impegno nel reperire risorse e potenziare servizi e dotazioni attraverso risultati concreti".