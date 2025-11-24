Tavolo sui rifiuti ad Albissola, l'assessore Bragantini spegne le polemiche: "Sempre disponibili a verificare proposte ma tramite i canali istituzionali"

"Siamo disponibili e lo siamo sempre stati. Bisogna seguire un minimo di forma e non certo facendo battaglie che sviliscono il lavoro di tutti compreso quello del consigliere".

L'assessore all'ambiente di Albissola Marina Roberto Bragantini vuole spegnere le polemiche imperversate nei giorni scorsi a seguito degli attacchi del consigliere comunale di opposizione di "Vince Albissola" Roberto Giallombardo.

Giallombardo aveva richiesto lo scorso anno l'istituzione di un tavolo di lavoro sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti ma visto che dall'amministrazione comunale non era arrivata una risposta non le aveva mandate a dire puntando il dito contro Bragantini.

"Non è interesse di questa amministrazione fare polemiche utilizzando i social come ha sempre abitudine di fare il consigliere Giallombardo. Preferiamo lavorare invece di parlare - spiega Bragantini -

Siamo sempre disponibili a verificare soluzioni e proposte ma lo facciamo soltanto tra i canali istituzionali. Il consigliere mi può chiamare, venire in ufficio e mi troverà sempre oppure mandare una mail all'Ufficio Ambiente. Nessuno si è mai sottratto ma un attacco cosi non ha senso".

"Sono disponibile ad accettare proposte diverse ma è più di un anno che siamo in Comune e non ne abbiamo ricevute dalla minoranza - puntualizza l'assessore albissolese - Questo sistema comunque ha dei vincoli organizzativi ma Giallombardo mi dica quali sono le cose che propone e poi vediamo se si possono fare. A parole si fa presto, nei fatti bisogna vedere se si può però, ribadisco, c'è la massima apertura".

"Vorrei si mettesse una pietra tombale su questa diatriba, tutto ciò ci fa fare una brutta figura sia alla maggioranza che alla minoranza" conclude.