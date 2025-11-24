"Donne in ...corsa: sport, informazione e comunicazione", appuntamento il 25 novembre al Ferraris Pancaldo di Savona

"Donne in ...corsa: sport, informazione e comunicazione": è questo il titolo del convegno che domani mattina, mercoledì 25 novembre, si terrà presso la Sala Borsellino dell'Istituto Ferraris Pancaldo di Savona in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

Dalla Questura fanno sapere che sarà presente la Dirigente della Squadra Mobile, Graziella Satariano: "Parlerà degli strumenti per contrastare la violenza di genere, per una migliore prevenzione e condivisione fra le varie parti sociali in causa".