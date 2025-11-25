Il Direttore Marittimo della Liguria in visita agli uffici del Compartimento Marittimo di Savona

L’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Ranieri, Direttore Marittimo della Liguria, ha visitato gli uffici marittimi della provincia di Savona, in un’occasione che ha sottolineato l’attenzione della Direzione Marittima verso il personale e le strutture operative sul territorio.

Accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Savona, Capitano di Vascello (CP) Matteo Lo Presti, l’Ammiraglio Ranieri ha iniziato la giornata con una tappa presso l’Ufficio Locale Marittimo di Varazze, per poi recarsi a Savona, dove è stato accolto dal Comandante in Seconda, Capitano di Fregata Sergio Mostacci. Nel capoluogo, il Direttore Marittimo ha incontrato tutto il personale in servizio durante una breve assemblea, firmando il libro d’onore e ricevendo in dono il nuovo crest della Capitaneria di Porto.

La visita è quindi proseguita presso i Comandi di Loano-Albenga, Alassio e Andora. In ciascuna sede, l’Ammiraglio Ranieri ha rivolto un sentito ringraziamento ai militari per l’impegno quotidiano, esprimendo apprezzamento per i risultati raggiunti, confermati dalle numerose attestazioni di stima provenienti dalle Amministrazioni locali e dall’utenza marittima e portuale.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro della costante vicinanza e supporto che la Direzione Marittima della Liguria, guidata dall’Ammiraglio Ranieri, riserva ai Comandi dipendenti, confermando l’attenzione verso le attività operative e il benessere del personale.