Unità spinale di Pietra Ligure. Casella (Avs) in Regione: "Piscina per la riabilitazione chiusa e impoverimento dell’organico"

Organico ridotto e piscina per la riabilitazione chiusa da tempo: l’Unità Spinale del Santa Corona arriva in Consiglio regionale tramite un’interrogazione presentata da Jan Casella e Selena Candia di Avs.

“Negli ultimi mesi un’importante associazione di pazienti – spiega Jan Casella – ha denunciato il progressivo smantellamento dell’Unità Spinale Unipolare; la stessa associazione ha sottolineato l’impoverimento del reparto sotto il profilo professionale, con la mancata sostituzione di alcuni medici che hanno lasciato l’Unità Spinale negli ultimi anni, e sotto il profilo materiale, tra cui la chiusura della piscina riabilitativa dell’Unità Spinale, considerata una struttura essenziale nel percorso riabilitativo del paziente”.

L’Unità Spinale, guidata dal direttore Antonino Masone, è una delle eccellenze del savonese e cura pazienti provenienti anche da altre regioni, su un territorio che, di recente, ha visto l'annuncio della chiusra del corso di Fisioterapia al santa Corona.

“L’Asl ha avviato lo scorso giugno le procedure selettive per due fisiatri da assegnare all’Unità Spinale – risponde l’assessore Massimo Nicolò –. Tra coloro risultati idonei, solo uno ha accettato l’assunzione. In attesa di poter espletare una nuova procedura selettiva per fisiatri, si sta procedendo con lo scorrimento della graduatoria del concorso per neurologi, per verificare la disponibilità a coprire la carenza. L’azienda non ha mai escluso di poter riattivare la riabilitazione in piscina, compatibilmente con la situazione strutturale e con le priorità tecnico-organizzative che di volta in volta si presentano. Non sono state segnalate dal direttore della Struttura Complessa di Unità Spinale altre carenze di risorse strumentali per le quali non si sia provveduto”.

Per il comparto risulta una dotazione organica di 26 infermieri, 12 OSS e 13 fisioterapisti. “La dotazione organica è, ad oggi, carente per una sola unità infermieristica”. L’Asl ha indetto di recente i concorsi per l’assunzione di infermieri.