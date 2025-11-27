 / Attualità

Attualità | 27 novembre 2025, 16:55

Cairo, incidente mortale sul lavoro, Pesce e Tafaria (Cisl): “Deve finire questa striscia di sangue”

“È inaccettabile che nel 2025 si continui a morire sul lavoro”

“Siamo profondamente colpiti dall’ennesima tragedia avvenuta oggi a Cairo Montenotte. Alla famiglia del lavoratore edile deceduto va il nostro più sentito cordoglio”.

Lo scrivono in una nota il responsabile Cisl Savona Simone Pesce e il segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria.

“È inaccettabile che nel 2025 si continui a morire sul lavoro – spiegano -, spesso in contesti di ristrutturazione in cantieri in cui le attività non riescono ad essere monitorate, coordinate ed organizzate adeguatamente”.

“Serve un impegno ancora più forte sulla sicurezza a partire dai controlli, dalla formazione obbligatoria e da una responsabilità condivisa tra tutte le parti coinvolte. Attendiamo gli esiti delle indagini, ma ribadiamo che la cultura della prevenzione non può essere intermittente: deve essere una priorità quotidiana. La tutela della vita e della dignità dei lavoratori è e resta il primo dovere di una comunità civile», concludono Pesce e Tafaria.

Redazione

