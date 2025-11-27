Cisl e Fit Cisl Savona: "Vado Gateway: 2025 positivo nonostante il contesto incerto, al lavoro per nuove opportunità con la riapertura del Canale di Suez e la ripresa di alcuni mercati"

“Si è svolto oggi l’incontro con Vado-Gateway alla presenza dei responsabili di categoria e confederali finalizzato a verificare gli andamenti e le prospettive di sviluppo del terminal portuale di Vado-Ligure: nonostante il contesto incerto di questi anni il 2025 si è rivelato sostanzialmente un anno positivo confermando un trend di crescita e di graduale consolidamento dell’occupazione in coerenza con l’aumento o la distribuzione dei traffici. Per quando il 2026 si sta lavorando alla conferma dei volumi nonché al reperimento di nuove opportunità determinate dalla riapertura del canale di Suez e dalla ripresa di alcuni mercati. Anche dal punto di vista delle infrastrutture utili allo sviluppo del terminal si registrano alcuni segnali positivi rispetto alla ripresa dell’iter per la costruzione del casello di Bossarino, all’avanzamento dei lavori per l’adeguamento della strada a scorrimento veloce e ad alcuni adeguamenti delle strutture e dei collegamenti ferroviari. Per quanto riguarda il futuro di Reefer Terminal, pur non avendo avuto rassicurazioni, l’ad ha mostrato moderato ottimismo sul fatto che si possa recuperare il progetto di investimento sul magazzino freschi. Come Cisl e Fit Savona abbiamo ribadito la necessità di valorizzare il confronto sindacale sui temi occupazionali con la federazione di categoria per monitorare gli inserimenti e i consolidamenti e con la confederazione su quelli che sono gli aspetti di sviluppo di un’importante realtà economica non solo per la provincia ma per una intera area del Paese”.

Così il responsabile Cisl Savona Simone Pesce e il segretario territoriale Fit Cisl Liguria Danilo Causa.