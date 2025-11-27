“U giardìn dell’amû”: l’Unitre decora Borgio Verezzi con venti piastrelle d’arte

Da alcuni giorni a Borgio Verezzi nel giardino di via Cristoforo Colombo, sono esposte più di venti piastrelle decorate dagli studenti del corso di pittura dell'Unitre di Borgio Verezzi e Pietra Ligure, tenuto dall'artista Ennio Godani, il tema preso in considerazione nell'anno accademico 2024-2025 è stato "L'amore in tutte le sue forme" e proprio per questo il giardino è stato ribattezzato dagli studenti "U giardìn dell'amû.

"Grazie a Ennio e a tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa, soprattutto perché hanno donato le loro opere per dare un ulteriore tocco di prestigio a Borgio Verezzi. Un particolare ringraziamento all'amministrazione comunale che ha accolto, come negli scorsi anni, la nostra proposta e ha provveduto a collocare le piastrelle nel giardino "commenta il presidente dell'Unitre Marco Gavioli.

Gli studenti che hanno partecipato all'iniziativa, oltre al docente Ennio Godani, sono Alberto Cris, Roberto Firpo, Ida Martella, Aureliano Pallotti, Barbara Ricaldone, Gianmario Ricotta, Patrizia Sgualdini, Ilaria Simonetti e Giannina Varaglioti.