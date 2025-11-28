Celle, il Sindaco ridistribuisce le deleghe: all'assessore Abate l'ambiente, i servizi manutentivi al consigliere Bellotto

Anche il consiglio comunale di Celle ricorda Franco Orsi.

Ieri sera nel parlamentino cellese si è tenuto un minuto di silenzio in memoria dello storico ex sindaco di Albisola Superiore al 2009 al 2019, ex senatore, consigliere, assessore e vicepresidente regionale scomparso all'età di 59 anni.

Durante il consiglio il Sindaco Marco Beltrame ha ridistribuito le deleghe agli assessori e ai consiglieri comunali.

L'assessore Jacobo Abate che già gestisce le deleghe alla pianificazione urbanistica e territoriale, il demanio, il commercio e le attività produttive ha ricevuto quella all'ambiente che era in dote all'assessore ai lavori pubblici Martina Giacchino. La stessa ha 'ceduto' inoltre al capogruppo di maggioranza, il consigliere Davide Bellotto la delega ai servizi manutentivi.

"Con lo scopo di coadiuvare l'assessore Martina Giacchino, vista l'intensa attività svolta dal settore lavori pubblici e la complessità del settore, nonchè di fornire supporto al fine di ottimizzare la gestione delle attività connesse" viene spiegato nel decreto del Sindaco.

La consigliere Antonella Caruso ha ricevuto invece la delega ai servizi sociali.