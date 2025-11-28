"Impegno per Finale" attacca l’amministrazione comunale: "Natale con pochi eventi, luminarie in ritardo e comunicazione assente"

"Moltissime le promesse disattese: eventi ridotti all’osso e associazioni dei rioni costrette a operare con contributi esigui o nulli, senza direttive per ravvivare i loro quartieri con sacrificio e fatica. Le luminarie sono state affidate in ritardo a una ditta specializzata, che deve ancora iniziare gli allestimenti, mentre nei comuni limitrofi sono già quasi ultimate. La comunicazione relativa ai pochissimi eventi — nulla di inedito rispetto al passato, anzi molto meno in termini di attrattività — è praticamente nulla: nessuna conferenza stampa, nessun manifesto per invitare cittadini e turisti ad eventi di richiamo". Il gruppo consiliare di opposizione "Impegno x Finale" attacca l’operato dell’amministrazione comunale.

"L’ambizioso e decantato Finale Music Festival comporta molti più costi — dalla ricchissima Direzione Artistica ai costi aggiuntivi per i pochi eventi programmati fino ad oggi — che reali benefici per il territorio. Si sta delineando un periodo natalizio molto simile a quello estivo e a quello di Halloween: sottotono e privo del reale e concreto apporto della Pubblica Amministrazione. Per fortuna, le associazioni cittadine, visibilmente deluse e amareggiate dall’azione amministrativa, continuano a rimboccarsi le maniche e a lavorare al posto degli amministratori preposti".

"Le risorse economiche sono gestite male e utilizzate con scarsi ritorni per la collettività, come più volte abbiamo segnalato in Consiglio comunale. Per questo motivo, abbiamo deciso di avviare sul territorio incontri con le attività economiche e le categorie produttive cittadine, in modo da raccogliere le numerose criticità emerse e poter proporre suggerimenti e potenziali migliorie nelle sedi istituzionali", concludono dall’opposizione.