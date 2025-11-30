Consiglio comunale di Millesimo, Garofano: "Approvate variazioni al bilancio importantissime. Le dichiarazioni di Picalli? Sconcertanti"

"Nella seduta del Consiglio Comunale di venerdì sono state approvate variazioni al bilancio importantissime", afferma il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, che prosegue: "Sono previsti, infatti, i cofinanziamenti per tre importanti progetti, per i quali sarà richiesto il finanziamento alla Regione Liguria o ad enti terzi, sperando che vengano accolti".

"Il primo riguarda la messa in sicurezza della viabilità di via Piani della Madonna e via Moneta, con la definizione della tombinatura e della rete di drenaggio delle acque superficiali, ad oggi mancante; un’opera di grande rilievo idraulico e miglioramento infrastrutturale delle strade comunali, necessaria da anni, in una zona densamente popolata, per un quadro economico complessivo di oltre 330mila euro".

"Il secondo riguarda il progetto di riqualificazione del parco verde dei giardini comunali adiacenti il palazzo comunale, dove è previsto il rifacimento di tutta la pavimentazione, dell’illuminazione e la sistemazione del monumento ai caduti, oltre alla sistemazione delle aiuole. Si tratta di un primo lotto funzionale di rigenerazione urbana, del valore di 275mila euro, che riteniamo sia fondamentale per allargare il centro storico e migliorare la vivibilità del paese".

"Il terzo riguarda la partecipazione a un bando per ottenere i fondi necessari alla progettazione esecutiva finalizzata al restauro conservativo del Gaietta, il nostro ponte medievale, un progetto del valore di circa 50mila euro. Previsti, inoltre, investimenti sulla videosorveglianza per circa 20mila euro, per implementare e migliorare l’attuale sistema, con particolare attenzione ai punti di conferimento rifiuti e ai nostri monumenti", aggiunge il primo cittadino.

"Le variazioni ratificate permettono, inoltre, di recepire contributi che non avevamo previsto per l’organizzazione della Festa del Tartufo, sintomo del grande lavoro di ricerca di sostegno per finanziare la nostra manifestazione più prestigiosa, e il contributo per la biblioteca comunale, con un finanziamento del Ministero di oltre 12 mila euro per l’acquisto di nuovi volumi".

"Inoltre, abbiamo proceduto a ratificare l’atto di restituzione dell’anticipo PNRR per il progetto mai realizzato di un nuovo asilo nido in piazza Pertini, un volo pindarico che non ha mai preso quota".

"Per quanto riguarda i comunicati stampa del consigliere Picalli, li trovo sconcertanti, ancorché fatti da un ex sindaco che dovrebbe conoscere il funzionamento della macchina comunale. Ritengo imbarazzante replicare a un disco rotto di accuse illogiche, inattendibili e infondate", conclude Garofano.