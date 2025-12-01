“Christmas Moments” a Loano: dal 5 dicembre appuntamento con i mercatini, la pista di pattinaggio e il luna-park

Proseguono gli eventi di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Il 5 dicembre aprirà ufficialmente il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all'interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano. Quest'anno il Villaggio sarà composto da 30 casette (di cui 9 dedicate al food) e 60 espositori a rotazione. Illuminate da magiche decorazioni, le casette proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Non mancherà l'area food, dove sarà possibile degustare specialità di tutti i tipi. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. Il Villaggio sarà aperto nei seguenti orari: il 5 dicembre dalle 15 alle 19; sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 19. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e di animazioni per i più piccini. Venerdì 5 dicembre sono in programma il laboratorio “Palline di Natale” e il concerto live di Paolo Bortolotto. Sabato 6 dicembre e domenica 7 dicembre si svolgeranno altri due laboratori, rispettivamente “Stelline di Natale” e “Frozen Party”. Infine, l'8 dicembre il laboratorio “Lanterne natalizie” e lo spettacolo di acrobazia del Kenia Acrobatic Show.

Dal 5 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 in via delle Caselle sarà allestito un luna park con una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l'ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La pista sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23.30; sabato e domenica dalle 10 alle 23.30.

Il prossimo fine settimana torneranno anche le proposte del Loa Park (Parco Rocca) dove per tutto il periodo natalizio saranno in programma concerti, spettacoli, laboratori e intrattenimento per grandi e piccini. Il mercatino “Villaggio degli Elfi” accompagnerà la città di Loano fino al 6 gennaio 2026 con un ricchissimo calendario di eventi, spettacoli e attività dedicate a bambini, famiglie, scuole e visitatori di tutte le età. Il 5 dicembre si terrà un concerto di canti di Natale, mentre il 6 dicembre un'esibizione di kung-fu; il 7 mostra e gara di disegni e l'8 dicembre mostra e gara di presepi. Il mercatino sarà aperto dalle 10 alle 19. Il Loa Park è un parco polifunzionale situato in via delle Caselle a Loano. E' uno spazio verde pensato per famiglie e bambini, che unisce area giochi, gonfiabili, fattoria didattica, zone relax, ristorante, bar e una grande area eventi aperta tutto l'anno.

Anche quest'anno i ragazzi avranno l'occasione di socializzare e divertirsi grazie alle iniziative organizzate da Yepp Loano per il progetto “Giovani in biblioteca”. Il 5 dicembre alle 20.30 in biblioteca si terrà una serata dedicata al cinema con Yepp Movie e la proiezione del film “Benvenuti al sud”.