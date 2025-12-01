Varazze, sarà riqualificata l'area del parco giochi alla Mola: nascerà un campo da basket

Verrà riqualificata l'area del parco giochi della Mola a Varazze.

La delibera della giunta comunale prevede l'approvazione della nuova progettazione dell'area bimbi. Rimarrà nuova nella parte a ponente e nella parte a levante nascerà un'area basket nata da una raccolta firme dei cittadini.

"L'intervento che darà vita al nuovo parco giochi della Mola e ad una porzione di marciapiede direzione Savona potrà essere effettuato grazie agli oneri a scomputo della riqualificazione dell'ex villa Sorriso" ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini.

Varazze infatti essendo carente di un campo per poter giocare a basket aveva portato il giovane Filippo Marchiotto, varazzino, a lanciare una petizione nell'ottobre del 2023 su Change.org con 230 firme raccolte.

"Mi piacerebbe richiedere alle autorità comunali la ristrutturazione del campo di bocce ormai non più utilizzato in zona mola trasformandolo in un piccolo campo da basket. Avremo cosi il tempo di divertirci tranquillamente e sanamente" aveva spiegato il giovane.