Servizi ambientali, accordo sul rinnovo del contratto: sciopero nazionale revocato e aumenti fino a 307 euro

È stata raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei servizi ambientali per il triennio 2025-2027. A seguito dell’intesa, le principali sigle sindacali, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e FIADEL, hanno annunciato la revoca dello sciopero nazionale precedentemente proclamato, invitando le rappresentanze territoriali e aziendali a informare immediatamente i lavoratori.

“Con l’accordo raggiunto, sono venute meno le ragioni dello sciopero nazionale. A breve forniremo informazioni dettagliate sui contenuti dell’intesa”, spiegano i sindacati.

Il rinnovo contrattuale prevede un incremento economico complessivo di 307 euro, così articolato: 47 euro derivano dalla riforma parziale della classificazione, mentre 250 euro costituiscono un aumento del Trattamento Economico Complessivo (TEC).

Il Trattamento Economico Minimo (TEM) al livello 3A subirà un incremento di 217 euro, che verrà erogato in cinque tranche: 15 euro a partire dal 1º luglio 2025, 86 euro dal 1º gennaio 2026, 36 euro dal 1º gennaio 2027, 40 euro dal 1º agosto 2027 e ulteriori 40 euro dal 1º dicembre 2027.

A questi si aggiungono 18 euro legati alla produttività contrattuale (ERAP), 15 euro destinati al welfare contrattuale e 10 euro, corrispondenti al valore di 10 ore di ROL (Riduzione Orario di Lavoro), per i lavoratori assunti a partire dal 1º gennaio 2017.

Inoltre, per l’anno 2025 è previsto un importo una tantum di 100 euro, a copertura dei mesi precedenti l’entrata in vigore del nuovo contratto.

"Quando c'è partecipazione ed adesione agli scioperi si ottengono dei risultati discreti, riteniamo che il problema salariale sia una delle cose principali del mondo del lavoro di questo paese e si potrebbe sempre fare meglio ma grazie alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori si è raggiunto un buon risultato - ha commentato Ennio Peluffo, segretario Fp Cgil Savona che ha specificato che si sarebbe trattato del terzo sciopero nel 2025 per il rinnovo contrattuale dei dipendenti dell'igiene ambientale - Ieri è stata Confindustria a convocarci per evitare lo sciopero venendo incontro alle richieste del sindacato".

Se da una parte nel savonese Sat aveva garantito il ritiro dei rifiuti, Sea-S a Savona aveva specificato che il servizio porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche non sarebbe rientrato tra i servizi garantiti. Raccomandando "alla cittadinanza di non procedere all’esposizione dei rifiuti fino al giorno successivo previsto dal calendario per le singole tipologie". Con la revoca dello sciopero però il servizio ritorna alla normalità e i savonesi potranno conferire i rifiuti questa sera.