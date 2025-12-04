Don Manuel Belli a Borgio Verezzi con “Le confessioni del parroco imbruttito”

A Borgio Verezzi appuntamento domenica 7 dicembre, alle 20.45 nella Chiesa di Gesù Redentore, con “Le confessioni del parroco imbruttito”.

Una serata vivace, ironica e profondamente autentica con Don Manuel Belli, che presenterà il suo libro: un testo capace di divertire e far riflettere allo stesso tempo.

Il libro raccoglie racconti, episodi e pensieri tratti dalla vita quotidiana di un parroco moderno, raccontati con uno stile brillante e autoironico. Tra situazioni paradossali, intuizioni spirituali e momenti in cui la fragilità umana emerge con tenerezza e realismo, l’autore accompagna il lettore dietro le quinte del mondo parrocchiale con schiettezza e profondità.

È un invito a guardare la fede – e la vita comunitaria – con uno sguardo più umano, capace di sorridere, comprendere e lasciarsi mettere in discussione.

"Un’occasione per incontrare l’autore, ascoltare aneddoti, porre domande e vivere insieme un momento di confronto leggero e arricchente", spiegano dalla Parrocchia San Pietro Apostolo di Borgio Verezzi.