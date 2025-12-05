Alassino d'Oro, il riconoscimento 2025 al Comandante Giuseppe Milani

L’Alassino d’Oro 2025, massima onorificenza che il Comune di Alassio attribuisce ai suoi cittadini più illustri, verrà assegnato quest’anno al Comandante Giuseppe Milani, "per aver onorato e portato il nome di Alassio in tutto il mondo, navigando su navi militari, passeggeri e petroliere, arrivando al grado di Commodoro di flotta e a sovrintendere la costruzione di nuove petroliere. Non ha mai dimenticato di essere alassino, ritornando a stabilirsi nella sua amata città natale al termine di una lunga e brillante carriera”.

Lo ha ratificato quest’oggi (5 dicembre, ndr) la Giunta Comunale raccogliendo positivamente la decisione della Commissione di valutazione, composta dagli ex sindaci del Comune di Alassio e presieduta dall’attuale primo cittadino Marco Melgrati.

Il Comandante Giuseppe Milani – nato nel 1933 nella frazione alassina di Moglio, diplomatosi all’Istituto Nautico di Imperia e poi allievo dell’Accademia Militare di Livorno, per poi intraprendere la sua brillante carriera - riceverà il prestigioso riconoscimento domenica 7 dicembre, nella solennità patronale di Sant'Ambrogio, durante la cerimonia a ingresso libero che si terrà nel Salone Parrocchiale dell’Antica Collegiata di Sant’Ambrogio al termine della solenne Santa Messa pontificale delle ore 16, celebrata da S.E.R.ma Mons. Guglielmo Borghetti, e della tradizionale processione in onore del Santo Patrono.

Nella stessa occasione verrà conferito anche l’Alassino d’Oro alla memoria, nel centenario della nascita del Dott. Alberto Giraldi, “per aver conferito lustro alla sua amata e natia Alassio, ove tuttora riposa. Durante la sua prestigiosa carriera ha saputo essere un valido punto di riferimento nella Capitale, in cui ha ricoperto molteplici ruoli importanti, fra i quali ricordiamo: Segretario particolare del Ministro della Pubblica Istruzione, del Vicepresidente della Camera dei Deputati e del Giudice Costituzionale; Direttore della Corte Costituzionale e Ispettore onorario dei beni ambientali e architettonici del Lazio”.

Nella stessa giornata dedicata al Santo Patrono Ambrogio, alle ore 21, presso la Parrocchia di Santa Maria Immacolata si terrà un emozionante concerto della Giovane Orchestra della Riviera, nuova realtà musicale nata nel 2025 dall’iniziativa di un gruppo di docenti e appassionati, convinti dell’importanza di creare un progetto capace di valorizzare i giovani talenti del territorio. Organizzato con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, in collaborazione con l’Associazione Amici del Borgo Coscia e con il sostegno della Fondazione De Mari CR Savona, il concerto proporrà musiche di Haydn, Mozart ed Händel e sarà ad ingresso libero.