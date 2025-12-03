La Magia delle Ghirlande nei laboratori di Natale ai Giardini di Villa della Pergola

Avete pensato alla creazione di una vostra ghirlanda per Natale? Un simbolo iconico del periodo festivo, la ghirlanda racchiude significati antichi legati alla speranza, al rinnovamento e al ciclo eterno della vita, grazie ai suoi elementi naturali come sempreverdi e bacche. E quale luogo migliore per realizzarla se non i Giardini di Villa della Pergola? Per tre weekend consecutivi i Giardini di Villa della Pergola vi aspettano con un laboratorio natalizio unico. Dopo una breve introduzione all’atmosfera delle feste e alle tradizioni legate a questa decorazione senza tempo, i partecipanti saranno guidati passo dopo passo nella creazione della propria ghirlanda, partendo dalla struttura di base fino alla composizione finale. Il laboratorio si svolgerà nella suggestiva Serra dei Giardinieri e utilizzerà materiali naturali raccolti nel Parco – rami di cipresso, pigne ed elementi selezionati e dipinti a mano dai giardinieri – pronti per trasformarsi in una ghirlanda personalizzata.

Il workshop ha una durata di circa due ore e si svolgerà con inizio alle ore 15.00 nei giorni: 5, 6, 7 dicembre; 12, 13, 14 dicembre e 19, 20, 21 dicembre

Pensato per un pubblico adulto, il laboratorio è riservato a un massimo di sei partecipanti, così da garantire un’esperienza intima e un’attenzione dedicata a ciascuno.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale, con tutte le informazioni aggiornate su orari e disponibilità: giardinidivilladellapergola.com.

I GIARDINI DI VILLA DELLA PERGOLA si trovano in via Privata Montagu 9 ad Alassio (Sv)