Savonese, potenziato il servizio sanitario nel ponte dell'Immacolata: dal 6 all'8 dicembre aperti gli ambulatori a bassa complessità

In occasione del ponte festivo dell'Immacolata, nel prossimo fine settimana dal 6 all'8 dicembre saranno riattivati gli Ambulatori a Bassa Complessità (ABC), servizio dedicato alla gestione dei codici minori e delle problematiche sanitarie non gravi o di modesta entità.

sarà operativo nei giorni 6, 7 e 8 dicembre. Questa decisione si inserisce in una più ampia strategia aziendale volta a rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, garantendo percorsi assistenziali più appropriati. Attraverso questo modello, l'ASL 2 punta a ridurre gli accessi ai Pronto Soccorso, a migliorare il governo dei flussi assistenziali e a ottenere una riduzione dei tempi di attesa complessivi, specialmente in vista della maggiore pressione legata alla stagionalità invernale.

Gli ambulatori ABC offrono una risposta qualificata e rapida a condizioni che non richiedono un trattamento d’emergenza, come sintomi influenzali e disturbi tipici della stagione, ferite superficiali, irritazioni cutanee, medicazioni e interventi infermieristici.

Le sedi e gli orari di apertura previsti sono distribuiti sul territorio per garantire la copertura necessaria: l'ospedale San Paolo di Savona (area adiacente al Pronto Soccorso) sarà operativo il 6 e l'8 dicembre dalle 14:00 alle 19:00; medesima fascia oraria, ma per tutte e tre le giornate (6, 7 e 8 dicembre), è prevista presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (in prossimità del Pronto Soccorso).

L'offerta si estende anche al territorio con la sede di Alassio (Alassio Salute, Via della Chiusetta 14), che garantirà un servizio esteso il 6, 7 e 8 dicembre dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00; infine, lo studio Ebinobi di Varazze (via Carattino) sarà attivo il 7 e l'8 dicembre, dalle 14:30 alle 19:00. Consentendo ai cittadini di rivolgersi a queste strutture dedicate per le esigenze meno complesse, l'ASL 2 mira a incanalare i flussi in modo efficiente, offrendo una continuità di cura fondamentale.