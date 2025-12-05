Liguria, boom di presenze per le festività di fine anno: 85% di occupazione a Natale e 93% a Capodanno

L'85% di occupazione delle camere delle strutture ricettive in Liguria nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e il 93% nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio.

Fanno segnare numeri del tutto positivi i risultati elaborati dall’assessorato al Turismo per le presenze nel periodo tra Natale e Capodanno nella nostra regione, “un dato che conferma come la Liguria sia una meta molto ricercata anche al di fuori della consueta stagione estiva” con “percentuali molto alte che sono destinate a crescere con le prenotazioni last minute dei giorni successivi”.

E' l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ad affermarlo, in una nota dove il Savonese spicca con due località in particolare, nel campione esaminato. Si tratta di Borghetto Santo Spirito, che per San Silvestro spicca con il 100% di occupazione, e Borgio Verezzi, per il quale in entrambi i periodi si registra il 98%. Il capoluogo Savona vede invece il 73% a Natale e il 76% a Capodanno.

Per quel che riguarda gli altri comuni capoluoghi di Provincia, Genova ha il 73% a Natale e l'88% a Capodanno, Imperia il 90% a Natale e il 96% a Capodanno, La Spezia il 75% a Natale e l'83% a Capodanno. Tra le altre località analizzate, alle Cinque Terre si registra il 90% a Natale e il 93% a Capodanno, a Rapallo l'88% a Natale e il 93% a Capodanno, a Santa Margherita l'87% a Natale e il 90% a Capodanno, a Sanremo l'82% a Natale e il 95% a Capodanno ed ad Alassio l'84% a Natale e il 96% a Capodanno.

“Soprattutto per Capodanno siamo sopra la media dell'anno scorso e ciò è un buon segno perché significa che la Liguria tira sia sul mercato nazionale, visto che il turista italiano sceglie la nostra regione indipendentemente dalla situazione della neve nelle località sciistiche di montagna, sia sul mercato internazionale: nelle strutture medioalte, ad esempio, circa il 60% degli ospiti sono stranieri”, commenta il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin.