Alluvione a Cairo, la mensa della scuola elementare trasloca: lavori affidati

A seguito della seconda alluvione in meno di un anno, che ha nuovamente danneggiato la scuola elementare di via Artisi, il Comune di Cairo Montenotte ha deciso di trasferire la mensa, situata nei locali interrati, in alcune aule disponibili al piano terra dell’istituto.

L’intervento prevede lo spostamento di materiali e mobilio verso i nuovi locali, allestiti per garantire il servizio ai bambini e assicurare spazi sicuri e funzionali.

I lavori sono stati affidati alla Cooperativa Augusto Bazzino, con sede a Savona, per un importo di circa 10.000 euro, stanziati al capitolo di bilancio “Interventi strutture scolastiche” per il 2025. Il trasloco è programmato durante le vacanze di Natale.