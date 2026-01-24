Savona, al parco di via Beato Ottaviano più controlli della municipale e ripristino degli arredi vandalizzati

Vandalici, sicurezza e degrado sono le maggiori problematiche che affliggono i parchi pubblici cittadini di Savona. E quello di via Beato Ottaviano non fa eccezione.

Il sindaco Marco Russo ha incontrato i residenti della zona, insieme al Comitato di quartiere, con i quali ha concordato maggiori controlli e chiusura nelle ore notturne. Al termine di una fase di monitoraggio delle nuove misure adottate sarà fatto un primo bilancio.

“Il parco di via Beato Ottaviano da molti anni dà problemi di sicurezza e degrado - spiega il primo cittadino - con atti vandalici che sistematicamente distruggono i beni pubblici, compresa l’illuminazione. In questi anni abbiamo dedicato molta attenzione ai parchi: parco delle Nazioni, Baden Powell, La Rocca, Marabotto, trovando insieme ai cittadini per ognuno di questi soluzioni peculiari”.

“Con il comitato e i residenti - afferma Russo - abbiamo concordato che, innanzitutto, la polizia locale aumenterà i controlli nelle fasce orarie individuate dai residenti come più problematiche, come deterrente a un uso improprio del parco. In secondo luogo si valutano modalità di apertura e chiusura del parco nelle ore notturne, anche, eventualmente, ricorrendo ai patti di collaborazione, come abbiamo già fatto per altri parchi”.

“Infine - conclude - occorre provvedere al ripristino dei beni vandalizzati, a partire dalle luci, tenuto conto che la convenzione urbanistica che regola i rapporti del Comune con il condominio è piuttosto complicata. Ci rivedremo a fine febbraio per un primo bilancio”.