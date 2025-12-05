Finale, laboratorio natalizio per bambini e genitori allo Spazio Famiglie di Baba Jaga

Domenica 14 dicembre, dalle 9 alle 13, presso il Centro Culturale Palazzo del Tribunale di Finalborgo, lo Spazio Famiglie di Baba Jaga APS ospiterà un nuovo appuntamento dedicato a chi ama creare, immaginare e condividere tempo di qualità con i propri bambini.

“L’Officina dei Sogni” è un laboratorio natalizio pensato per famiglie che credono ancora nei sogni, anche in quelli più strambi, e che desiderano vivere una mattinata dolce, creativa e libera. L’evento si inserisce all’interno delle quattordici domeniche di apertura dello Spazio Famiglie, attivo da settembre 2025 ad aprile 2026, un luogo progettato per offrire ad adulti e bambini un ambiente accogliente e rilassato, in cui giocare, costruire e immaginare insieme.

Ogni domenica lo Spazio Famiglie propone un tema diverso, e il 14 dicembre sarà dedicato alla magia dei sogni: sogni che si costruiscono con le mani, che si impacchettano come doni preziosi, che si scrivono, si disegnano, si inventano e si condividono. Bambini e adulti avranno a disposizione angoli creativi da esplorare in autonomia, come la scatola delle cose invisibili, la catena dei sogni, l’angolo lettura, la postazione del sogno impossibile, la lettera al futuro e il pacchetto per chi ancora un sogno non ce l’ha.

Non serve essere bravi in qualcosa: basta avere voglia di immaginare e di prendersi il tempo per farlo. Ogni partecipante potrà passare liberamente da una postazione all’altra con calma, scegliendo se seguire le proposte degli educatori o se costruire il proprio percorso in totale autonomia. Lo spazio sarà aperto dalle 9 alle 13, e ogni famiglia potrà entrare o uscire quando preferisce, senza vincoli di orari.

Il laboratorio ha un costo di 5 euro a persona, mentre per i possessori della Tessera Spazio Famiglie 2025/26 l’ingresso è incluso, fino a un massimo di trenta presenze complessive (ogni partecipante, adulto o bambino, viene conteggiato come un ingresso). Per garantire un numero adeguato di partecipanti, è necessaria la prenotazione tramite il sito ufficiale www.babajagaps.com o al numero 351 5699339. Lo spazio si trova al secondo piano senza ascensore; per esigenze di accessibilità è possibile telefonare.

Il tema dello Spazio Famiglie del 14 dicembre accompagnerà il pubblico verso lo spettacolo “Il Custode dei Desideri”, in scena la domenica successiva, 21 dicembre, alle ore 16, presso il Teatro delle Udienze all’interno del Palazzo del Tribunale di Finalborgo. La produzione è firmata Baba Jaga Arte e Spettacolo, con drammaturgia e regia di Maria Grazia Pavanello, interprete Lorenzo Rosciano e scenografie di Guenda Gravano. Lo spettacolo conduce bambini e adulti in un giardino incantato, dove non sbocciano petali, ma desideri, custoditi e curati con attenzione finché non diventano pronti a trasformarsi in realtà.

Lo spettacolo è consigliato a partire dai cinque anni e, vista la disponibilità limitata dei posti, è raccomandato l’acquisto anticipato del biglietto.

Frequentare lo Spazio Famiglie del Centro Culturale Palazzo del Tribunale è un’occasione per perdersi nella fantasia, ritrovare il piacere della creatività condivisa e respirare la calma di un luogo pensato per stare davvero insieme.