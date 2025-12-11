Savona, nuova gestione della sosta con Tpl Linea: da domani, 12 dicembre, in funzione i nuovi parcometri

A dieci giorni dall’avvio della nuova gestione della sosta a pagamento a Savona, TPL Linea traccia un primo bilancio delle attività avviate e degli interventi conclusi specialmente laddove si sono inizialmente verificati degli imprevisti o disservizi, confermando l’obiettivo di “migliorare progressivamente qualità, funzionalità e user experience dei cittadini”.

La società fa sapere che, nonostante la fisiologica fase di assestamento dovuta al cambio di gestore, numerosi interventi tecnologici e gestionali pianificati sono già stati realizzati. Su tutti l’installazione, ora terminata, dei nuovi parcometri: questi entreranno in funzione da domani (venerdì 12 dicembre, ndr) al termine dei lavori necessari al passaggio tra vecchio e nuovo gestore. “In una prima fase - spiegano dall’azienda - i pagamenti saranno consentiti esclusivamente in monete, in attesa dell’abilitazione pos da parte del nuovo gestore bancario. Consequenzialmente le modalità di pagamento saranno integrate con il sistema Easypark”.

Tra gli interventi svolti vi sono poi il restyling delle due piste di ingresso del parcheggio di Piazza del Popolo, lato Tribunale, ora dotate di nuove colonnine e sbarre, e il rinnovo della pista di uscita lato Provincia, anch’essa attrezzata con sistemi di ultima generazione. Completata anche l’installazione di una nuova cassa automatica abilitata ai pagamenti in contanti e contactless, collocata al centro dell’area di sosta.

Sono inoltre stati attivati l’Info Point in Piazza del Popolo, operativo 24 ore su 24, e un presidio notturno di vigilanza con guardie giurate dalle 22 alle 6 sia a Piazza del Popolo sia nel parcheggio Torre Porto. Avviata anche la campagna informativa per gli abbonati legata alla nuova Savona Mobility Card.

Da segnalare l’entrata in funzione del nuovo numero verde 800 808 712, attivo ogni giorno dalle 8:00 alle 21:00, e la pubblicazione sul sito TPL Linea della nuova sezione dedicata ai parcheggi. Già operativa anche la modalità “Card In & Card Out” per Piazza del Popolo, che permette di entrare e uscire dalle sbarre utilizzando direttamente carte bancarie contactless del circuito EMV NFC, senza necessità di ritirare il ticket o recarsi alle casse automatiche.

Procedono, quindi, anche gli adeguamenti legati ai sistemi di pagamento elettronico dei transiti. Per il Telepass, attualmente in fase di autorizzazione, è già stato predisposto il collegamento tecnologico al sistema centrale operativo. Nel 2026, con l’installazione delle nuove telecamere prevista per gennaio, si aggiungerà anche il servizio Unipol Move, legato alla lettura delle targhe.

«Questi primi dieci giorni sono stati intensi e ricchi di attività – afferma il Direttore Generale di TPL Linea, Giampaolo Rossi – Eravamo e siamo consapevoli delle criticità iniziali dovute al cambio di gestore e all’adeguamento tecnologico delle nuove strutture e stiamo lavorando per portare a regime il servizio. Ringraziamo i nostri clienti per la collaborazione e la pazienza dimostrata in questa fase di transizione. Gli intensi lavori in corso hanno come obiettivo quello di rendere settimana dopo settimana più fruibile e semplice l’utilizzo della sosta nel suo complesso».