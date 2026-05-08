Varazze, raccolta solidale di intimo e articoli da bagno

Il Punto Pace "Hélder Câmara" di Pax Christi e la Veneranda Compagnia di Misericordia di Genova propongono una raccolta di biancheria intima nuova (mutandine, magliette, calze da uomo) e di saponette, bagnoschiuma, shampoo e dentifricio da consegnare ai detenuti della Casa Circondariale di Marassi.

La raccolta si terrà domenica 10 maggio prima e dopo la messa delle ore 11 presso il Convento San Giacomo in Latronorio dei Frati Minori a Varazze (località Piani di San Giacomo, via san Giovanni 16), ancora il 10 maggio dalle 16 alle 18 nella sede della Croce Rossa Italiana di Cogoleto e fino al 15 maggio presso lo sportello CGIL SPI in via Parenti 26 a Cogoleto.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con le parrocchie Santa Maria Maggiore in Cogoleto, San Bernardo Abate in Lerca e Sant'Ermete in Sciarborasca, i Frati Minori di Varazze, le Croci d'Oro di Sciarborasca e Rossa di Cogoleto, i Piccoli Fratelli dell'Accoglienza, il Gruppo Alpini Cogoleto, il sindacato CGIL SPI di Cogoleto e la Confraternita di San Lorenzo Martire di Cogoleto.