Luigi e i suoi cani senza una sistemazione: fatto sloggiare due volte, ora rischia di finire in strada

Luigi viveva con i suoi due cani, Marek e Beta, all’interno di un camper nei pressi della galleria dell’Aurelia, prima di Albissola, da dove è stato allontanato dalle autorità.

Dopo l’appello lanciato dal Partito Animalista Italiano (PAI) e dall’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), una cittadina ha offerto temporaneamente ospitalità su un terreno a Ellera. Luigi è stato quindi trasferito con un carro attrezzi.

Poco dopo il trasferimento, però, è intervenuta la Polizia Locale intimando un nuovo spostamento del mezzo, con il rischio di ulteriori sanzioni legate anche alla revisione scaduta del camper.

I promotori dell’iniziativa denunciano l’assenza di una soluzione concreta per una persona in evidente difficoltà economica e abitativa, sottolineando come Luigi continui a essere costretto a spostarsi senza un’alternativa stabile.

Per questo motivo è stata riaperta la raccolta fondi con l’obiettivo di acquistare un camper funzionante che possa garantire a Luigi e ai suoi cani una sistemazione dignitosa.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sono già stati individuati alcuni camper usati dal costo di circa 3 mila euro.

Le donazioni possono essere effettuate presso il negozio di animali “La Pecora Nera” ad Albissola Marina e al Mercato Civico di Savona, al banco di Fulvio e Paola. È inoltre attiva una raccolta online tramite GoFundMe all'indirizzo: https://gofund.me/51a252f36.