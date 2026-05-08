Festa della Mamma, la Croce Bianca torna in piazza per l’Azalea della Ricerca

La Croce Bianca di Albenga rinnova l’appuntamento solidale con l’Azalea della Ricerca di Airc in occasione della Festa della Mamma. Sabato 9 e domenica 10 maggio i militi saranno presenti nelle piazze di Albenga e nei paesi delle sezioni di Villanova, Garlenda, Arnasco, Erli, Alto, Castelbianco, Nasino e Zuccarello per la tradizionale vendita benefica.

Ad Albenga gli stand saranno allestiti in piazza del Popolo, sul viale Italia e in piazza Petrarca, davanti alla sede della Croce Bianca. In piazza del Popolo la distribuzione si svolgerà dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, mentre negli altri punti l’orario sarà libero nel corso della giornata.

Il ricavato sarà devoluto interamente ad Airc Liguria per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Gli stand saranno presenti anche in caso di pioggia.